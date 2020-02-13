Samsun'da 14 yaşındaki kızı alıkoyan 2 kişi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki M.K. 25 Ocak'ta kız arkadaşının evine gideceğini söyleyerek evinden ayrılıp kayıplara karıştı.

AİLESİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Ailesi kızlarının M.T. (34) isimli kendini erkek gibi hisseden kadın tarafından kaçırıldığını belirterek polise şikayette bulundu.

KAYIP KIZ BULUNDU

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri kayıp M.K.'nin Yeşildere Mahallesi'ndeki İ.Y.'ye (48) ait evde olabileceği bilgisini aldı ve kayıp kızı ve M.T. adlı kadını söz konusu evde buldu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

M.K. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, M.T. adlı kadın ile ev sahibi İ.Y. gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezine teslim edilen M.T. ve İ.Y., "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T. adli kadın ile İ.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.