taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7666
Euro
6.4051
Altın
1515.98
Borsa
100366.54
Gram Altın
280.502
Bitcoin
43994.37

Samsun'da 1,5 kilo esrarla yakalanan şahıs serbest bırakıldı

Samsun'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, farklı ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 1,5 kilo esrar ele geçirilen şahıs serbest bırakıldı.

İHA | 25.10.2019 - 16:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1,5 kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan M.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FARKLI ADRESLERDE 1,5 KİLO

Uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen M.Ş., Çatalarmut Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. M.Ş.'nin üzerinde yapılan aramada 3,18 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.Ş.'nin Çatalarmut Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 691 gram, Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi'ndeki ikametinde de 895,94 gram olmak üzere toplam 1 kilo 590,12 gram esrar maddesi ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ş., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.Ş., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Boydak Holding'in yeni logosu tartışılıyor

Boydak Holding'in yeni logosu tartışılıyor

167
Ön sıraya geçmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atan siyasi

Ön sıraya geçmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atan siyasi

260
Saygıyı ayaklar altına alan öğrenci ve öğretmen

Saygıyı ayaklar altına alan öğrenci ve öğretmen

313
Şeyma Subaşı'dan bir açıklama daha

Şeyma Subaşı'dan bir açıklama daha

288
ABD Savunma Bakanı: Türkiye bizi zor durumda bıraktı

ABD Savunma Bakanı: Türkiye bizi zor durumda bıraktı

138
ABD'de Demoktratların seçimini Joe Biden önde götürüyor

ABD'de Demoktratların seçimini Joe Biden önde götürüyor

59
Twitter, terörist Mazlum Abdi'ye mavi tik verdi

Twitter, terörist Mazlum Abdi'ye mavi tik verdi

135
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir