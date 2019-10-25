Samsun'da 1,5 kilo esrarla yakalanan şahıs serbest bırakıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1,5 kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan M.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FARKLI ADRESLERDE 1,5 KİLO

Uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen M.Ş., Çatalarmut Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. M.Ş.'nin üzerinde yapılan aramada 3,18 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.Ş.'nin Çatalarmut Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 691 gram, Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi'ndeki ikametinde de 895,94 gram olmak üzere toplam 1 kilo 590,12 gram esrar maddesi ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ş., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.Ş., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.