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Samsun'da 3 ayrı ilçede uyuşturucu baskını düzenlendi

Bir süredir polis ekiplerince takip edilen 15 torbacı, eş zamanlı operasyonlar ile gözaltına alındı.

İHA | 27.12.2018 - 19:12..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bir süredir devam eden takip sonucu ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik geçtiğimiz Salı günü sabaha karşı İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu operasyonunda toplam 15 zanlı gözaltına alındı.

ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 26,55 gram fişek dile tabir edilen paketler halinde esrar, paketler halinde 2,87 gram bonzai ve 30 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs ifadelerinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 11 şüpheli ise ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da 3 ayrı ilçede uyuşturucu baskını düzenlendi

10 KİŞİ NÖBETÇİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcıya ifade veren 1 kişi serbest bırakılırken, 9’u tutuklanma, 1’ise adli kontrol altına alınması talebiyle 10 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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