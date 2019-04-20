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Samsun'da 3 metreden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'da istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 20.04.2019 - 17:19..
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Olay, İlkadım İlçesi, Derecik Mahallesi'nde, yeni küçük sanayi sitesi yapilacak boş alanda meydana geldi. Şahin V. yönetimindeki otomobil, 3,5 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.

Samsun'da 3 metreden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Ters dönen aracın içerisinde sıkışan sürücü ve arkadaşı İdris K., olay yerine gelen ifaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Samsun'da 3 metreden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

SORUŞTURMA BAŞLATILCI

İdris K., yaralanmadığını söyleyip, sağlık ekiplerinin kontrolde bulunmasına izin vermedi. Yaralanan sürücü Şahin V. ise ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastenesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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