Samsun'da 96 yaşındaki dede, koronayı yendi

Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 96 yaşındaki Kasım Akyüz, 20 Mart'ta eşini kaybetti.

Cenazeye katılanlardan bir kişide virüs ortaya çıkması üzerine ailesi Kasım Akyüz'ü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürerek, tahlil yaptırdı. Yaşlı adamın tahlilleri pozitif çıktı ve koronavirüs taşıdığı tespit edildi.

11 GÜN SONRA TEST NEGATİF ÇIKTI

Hastanede tedavi altına alınan Kasım Akyüz'e, 11 günlük tedavisinin ardından yapılan yeni test, negatif çıktı.

96 yaşında koronavirüsü yendi İZLE

"İLAÇ VE DOKTORLARIN ÖNEMİ BÜYÜK"

Bugün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu olan Kasım Akyüz, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Babasının koronavirüsü yenmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yusuf Akyüz (65), "Annem 20 Martta'ta vefat etti. Onun cenazesine yakınlarımız gelmişti. Cenazeye katılan birinde virüs tespit edildi. Onun üzerine biz de hastaneye başvurduk. Erken geldik ve erken teşhis gerçekten fayda verdi. Babam hiçbir rahatsızlık yaşamadı. Babam 96 yaşında olmasına rağmen burada nefes darlığı ve ateşi olmadan 27 Mart'ta hastaneye yattı ve bugün taburcu oldu. İlaçların ve doktorların çok büyük önemi var bana göre. Sağ olsunlar, hepsinden çok memnunuz. Taburcu olduk, evimize gidiyoruz." dedi.