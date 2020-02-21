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Samsun'da adliye çıkışı bıçaklı kavga

Samsun'da yaşayan P.P. (16), adliye çıkışı tartıştığı, yengesinin arkadaşı olduğu öne sürülen V.K.'yı omzundan bıçakladı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA | 21.02.2020 - 18:38..
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Samsun Adliyesi'nin bahçesinde adliye çıkışında P.P. ile yengesiyle birlikte yaşadığını öne sürdüğü V.K. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada P.P., yanında bulunan ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir şüpheliden aldığı 'kelebek' diye tabir edilen bıçakla V.K.'ya saldırdı.

Adliye çıkışı bıçaklı kavga VİDEO

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Sol omzundan yaralanan V.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V.K., tedavi altına alındı.

"NAMUS MESELESİ"

Polis merkezine götürülen P.P., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekin abi çekin, namus meselesi bu. O yüzden bıçakladım" dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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