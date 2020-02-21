Samsun'da adliye çıkışı bıçaklı kavga

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Doğu Ekspresi yazın başka kışın başka güzel

Uzun yıllardan bu yana Ankara-Kars arasında seyrüsefer eden Doğu Ekspresi en çok kış aylarında tadına doyum olmaz bir seyahat vaat ediyor ama yine de yazı ayrı, kışı ayrı bir tat sunmaya devam ediyor.