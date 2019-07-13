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Samsun'da akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırı kamerada

Sabaha karşı pompa görevlisine bıçakla saldıran saldırgan, olay yerine polis gelmesine rağmen bıçaklamaya devam etti.

İHA | 13.07.2019 - 10:22..
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Samsun’nun İlkadım ilçesi İstasyonu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Kadir B. (24), daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.G.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırıda vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Kadir B., hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Bıçaklı saldırgan E.G. ise olay yerinde polis tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilmesinin ardından gözaltına alındı.

Akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırı VİDEO

POLİS GELMESİNE RAĞMEN BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bıçaklı saldırganın pompa görevlisinin arkasından yaklaşarak elindeki bıçağı şahsın vücudunun birçok yerine defalarca sapladığı görülüyor.

Görüntülerde ayrıca saldırganın polisin gelmesine rağmen pompa görevlisini bıçaklamaya devam ettiği de görülüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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