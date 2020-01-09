Samsun'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İran’ın başkenti Tahran’ın yakınlarında düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının yere çakılması sonrası meydana gelen patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Dini nikahlı eşini sırtından bıçakladı, pişman olup hastaneye götürdü

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kadın kavga ettiği dini nikahlı eşini sırtından bıçakladı. Pişman olan kadın daha sonra eşini hastaneye götürdü.