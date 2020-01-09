Samsun'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Şaban Yumuşak yönetimindeki 55 BA 563 plakalı otomobil ile Osman Yılmaz'ın yönetimindeki 05 RE 201 plakalı Amasya Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı hasta sevki yapan ambulans çarpıştı.
4 YARALI
Kazada ambulans sürücüsü Osman Yılmaz ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Dilek Akyüz (34) ve Enes Demirci (26) ile otomobil sürücüsü Şaban Yumuşak yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.