Samsun'da anne ve kızı aynı anda mezun oldu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde çalışan 49 yaşındaki Medine Şahin, ortaokul ve liseyi açıköğretimle bitirerek girdiği sınavda, çalıştığı üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü'nü kazandı.

MEZUNLAR BULUŞMASINA KATILDILAR

Aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü okuyan 21 yaşındaki kızı Ayşegül Şahin ile birlikte eğitim gören Medine Şahin, bu yıl kızı ile birlikte mezun oldu. Anne ve kızı üniversitenin mezunlar buluşmasına birlikte katıldı.

İLGİ ODAĞI ANNE VE KIZI

İlgi odağı olan ikili, tebrikleri kabul etti. Mezunlar buluşmasında konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, son mezunlarla birlikte yaklaşık 170 bine ulaşan çok büyük bir aile olduklarını söyledi.