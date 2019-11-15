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Samsun’da apartmanın altından geçen yol

Terme ilçesinde 5 katlı binanın altından sokak geçiyor, sokağın tam üzerinde de oturma odası bulunuyor.

İHA | 15.11.2019 - 09:33..
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Samsun Terme ilçesi Fenk Mahallesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın altından, 30 yıl önce yayaların ve araçlarını kullanımı için yol açıldı.

Yetkin Karamollaoğulları tarafından 60 sene önce yapılan binanın altındaki yol daha önce sadece ailenin kullanımına aitti. Terme esnafından alınan bilgiye göre yaklaşık 30 sene önce yayaların kullanıma açılan yoldan hem yaya hem araç ulaşımı sağlanıyor.

SOKAK BİNA SAHİBİNİN İSMİNİ ALDI

Yolun geçtiği sokak ise bina sahibinin soy isimini aldı. İnsanların ve araçların sıklıkla kullandığı yol, belediye tarafından ruhsatlı olarak yapıldı. Yoldan geçenler şaşkınlıklarını gizleyemezken çoğu kişi tarafından memnuniyet ile karşılanıyor.

Samsun’da apartmanın artından yol geçiyor -1

"ULAŞACAĞIMIZ YERE DAHA KISA MESAFEDE GİDİYORUZ"

Fenk Mahallesi esnafı Muhsin Çetinkaya, binanın yaklaşık 30 yıl önce yayaların kullanıma açıldığını ifade ederek, "Zamanla o günkü büyüklerimiz kolaylık olsun diye böyle bir proje uygulamışlar. Bizlere, araçlara çok iyi oldu. Kullanıyoruz, ulaşacağımız yere daha kısa mesafede gidiyoruz" dedi.

Samsun’da apartmanın artından yol geçiyor -2

Samsun’da apartmanın artından yol geçiyor -3

Samsun’da apartmanın artından yol geçiyor -4

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