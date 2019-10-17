Iğdır’da bir öğretmen tüm sınıfa pizza ısmarladı

1 Tüketici aldığı mal sorunluysa iade ediyor, değiştiriyor Tüketiciler Birliği, tüketicilerin bilinçlendiğini, 2 yıl içinde kendilerine gelen 4 bin şikayetin yüzde 58'inin iade, yüzde 36'sının değişim ve yüzde 6'sının ücretsiz tamir talebi olduğununu aktardı.

2 Nvidia GeForce Now, Android kullanıcıları için yayınlandı Nvidia'nın bulut oyun hizmeti olan GeForce Now uygulaması, android kullanıcılarının hizmetine sunuldu.

3 Mardin'de ilk kez pizza yiyen öğrenciler İlk defa pizza gören öğrencilerden biri öğretmenine, "Öğretmenim bu nasıl yeniyor" diye masum bir soru sordu.

4 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 109 ton kaçak akaryakıta el konulurken, iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

5 Samsun'da araç kamyonun altına girdi: 2 yaralı Samet Gündüz idaresindeki otomobil, kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, kamyonetin altına girdi. İki sürücü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

6 Bölge halkının Barış Pınarı Harekatı'na desteği tam Suriye'nin kuzeyindeki YPG işgalinin sonlandırılması için başlatılan harekat, bölge halkında da büyük bir sevince neden oldu.