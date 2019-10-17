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Samsun'da araç kamyonun altına girdi: 2 yaralı

Samet Gündüz idaresindeki otomobil, kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, kamyonetin altına girdi. İki sürücü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 17.10.2019 - 11:47..
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Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisi Dolum Tesisleri karşısında meydana gelen kazada, şans eseri ölen olmadı.

Samsun'da araç kamyonun altına girdi: 2 yaralı

ÇARPIP KAMYONETİN ALTINA GİRDİ

Samet Gündüz idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan Yaşar Aydın yönetimindeki kamyonet yavaşlayınca kamyonete çarpıp altına girdi.

Kamyonet yoldan çıkıp refüjdeki ağaca çarparken, bu sırada Yusuf Temiz yönetimindeki kapalı kasa kamyonet de otomobile arkadan çarptı.

Samsun'da araç kamyonun altına girdi: 2 yaralı

2 YARALI

Kazada, otomobil sürücüsü Samet Gündüz ile kamyonet sürücüsü Yaşar Aydın yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da araç kamyonun altına girdi: 2 yaralı

Samsun'da araç kamyonun altına girdi: 2 yaralı

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