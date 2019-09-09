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Samsun'da aracın çarptığı yaya öldü

Yol kenarında yürüyen Cemalettin Ceyhan, kontrolden çıkan hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA | 09.09.2019 - 02:22..
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Samsun'un Bafra ilçesinde,akşam saatlerinde ilçenin Yağmurca Mahallesi mevkisind kaza meydana geldi.

Fatih Ç. yönetimindeki 55 EU 489 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında yaya olarak yürüyen Cemalettin Ceyhan'a çarptı.

İLK OLARAK AĞIR YARALI BULUNDU

Çarpmanın etkisiyle Ceylan, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ve jandarma ekiplerince yapılan kontrolde, Cemalettin Ceyhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceyhan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırılırken, şüpheli sürücü ise gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'da aracın çarptığı yaya öldü

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