Samsun'da babalık davası için mezar açıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, babalık davası açan Nuray G.'nin başvurusu üzerine, 24 yıl önce ölen bir kişinin mezarı DNA tespiti için açıldı.

ÖRNEKLER ALINDI

Alınan bilgiye göre, Nuray G., 24 yıl önce 1995 yılında Dededağ Mahallesi'nde 66 yaşında ölen Mahmut Demir’in babası olduğunu iddia ederek, mahkemeye başvurdu. Bunun üzerine Dededağ Mahallesi mezarlığında bulunan Mahmut Demir’in mezarı, mahkeme kararıyla bugün açıldı. DNA testi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere kemik örnekleri alındıktan sonra, mezar tekrar kapatıldı.