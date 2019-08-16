Samsun'da babasından bıçak zoruyla 300 lira gasbetti

Ataşehir'de telefon bayisinden aldıkları hat iki gün boyunca açılmayan şahıslar, telefon bayisinde çalışanı silahla vurdu.

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Rus turistler hangi ülkede yeni aşka başlıyor anketi

Rusya'da yapılan araştırmada, Rusların yeni romantik ilişkilere en sık başladığı ülkenin Türkiye olduğu belirlendi.