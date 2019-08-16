Samsun'da babasından bıçak zoruyla 300 lira gasbetti

Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde, 34 yaşındaki A.S., babası M.S.’nin (58) iş yerine giderek babasına bıçak dayayıp, 300 lira parasını gasbetti.
BABASININ GASBEDEN GENÇ GÖZALTINA ALINDI
Baba M.S. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
PİŞMANIM DEDİ
Polisteki sorgusu tamamlanan A.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.S. olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.