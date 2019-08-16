taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5501
Euro
6.1542
Altın
1509.85
Borsa
96461.65
Gram Altın
269.359

Samsun'da babasından bıçak zoruyla 300 lira gasbetti

İş yerine gittiği babasına bıçak dayayarak 300 lira parasını gasbeden şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

İHA | 16.08.2019 - 12:52..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde, 34 yaşındaki A.S., babası M.S.’nin (58) iş yerine giderek babasına bıçak dayayıp, 300 lira parasını gasbetti.

BABASININ GASBEDEN GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Baba M.S. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

PİŞMANIM DEDİ

Polisteki sorgusu tamamlanan A.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.S. olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.
Samsun'da babasından bıçak zoruyla 300 lira gasbetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigarada taban fiyat 12 TL

Sigarada taban fiyat 12 TL

193
Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

71
Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu

Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu

125
Trump Grönland'ı almak istiyor

Trump Grönland'ı almak istiyor

47
Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

160
Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

39
Pamukkale'de turistler fahiş fiyatlarla karşı karşıya

Pamukkale'de turistler fahiş fiyatlarla karşı karşıya

323
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir