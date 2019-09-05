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Samsun'da bebeği nefessiz kalan anne intihar etti

27 yaşındaki genç kadın, 1 aylık kızının nefes alamadığını görünce kendi canına kıydı. Evine döndüğünde gördüğü manzara karşısında şok geçiren baba ise duygusal bir paylaşımla acısını anlattı.

DHA | 05.09.2019 - 09:06..
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Samsun'un Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi’nde bulunan evine dönen Tarık B., yatak odasında 27 yaşındaki eşi Fatma B.’yi iple tavana asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz yatarken buldu.

Samsun'da bebeği nefessiz kalan anne intihar etti

EŞİNİ VE KIZINI HAREKETSİZ GÖRÜNCE YARDIM İSTEDİ

Çocuğunun ve eşinin nefes almadığını fark eden Tarık B., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek, yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Fatma B. ve Aybüke'nin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından anne ile bebeğinin cansız bedenleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Samsun'da bebeği nefessiz kalan anne intihar etti

BEBEK NEFESSİZ KALMIŞ

Olayla ilgili soruşturma çok yönü sürdürülürken, otopsideki ilk bulgulara göre bebek, kendi kusmuğundan ya da annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalıp, solunum yetersizliğinden hayatını kaybetti. Bebeğinin öldüğünü gören annenin de iple kendini asarak, yaşamına son verdiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Samsun'da bebeği nefessiz kalan anne intihar etti

BABANIN PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Öte yandan hem eşini hem de bebeğini kaybeden Tarık B.’nin, sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürek burktu. Acılı baba, eşiyle çekildiği fotoğrafı "Ah be karım can parçam Fatma'm, ay yüzlüm. Kızım Aybüke'm, ne yaptınız böyle, ben nasıl taşıyayım bu yükü? Rabbim, giderken öte dünyaya çektiğiniz acıya karşı, ana-kız güle oynaya, koşarak, cennetiyle karşılasın sizi.” notuyla paylaştı.

Samsun'da bebeği nefessiz kalan anne intihar etti

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