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Samsun'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Samsun'da alkol alan arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

İHA | 13.10.2019 - 03:54..
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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi.

ARKADAŞ KAVGASI

İddiaya göre, eski Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi inşaat alanında birlikte alkol alan 6 arkadaş arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında  F.Ç. 8 yerinden, Y.T. sol göğsünden ve İ.A. ise sol elinden ve kolundan bıçakla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Ağır yaralanan F.Ç. hastaneden ameliyata alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen T.S. kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

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