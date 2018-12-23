Samsun'da 2 metrelik dev balık görenleri şaşırtıyor

Atakum’da bir balıkçı tarafından, satılmak üzere tezgahın yanında asılarak sergilenen dev balık, vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görüyor.

BALIKLA FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR

Dev balığa merakla bakan vatandaşlar, balıkla birlikte fotoğraf çekilip balığı yakından incelediler. Balığa yoğun ilgi gösterildiğini belirten balıkçı dükkanı sahibi Emir Alp Cenikli, vatandaşın ilgisinden ötürü, balığı yarın kesip satışa sunacaklarını söyledi.

Balığı görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, daha önce bu kadar büyük bir balığı yakından görmediklerini belirttiler.

" 2 METRE 30 SANTİM 103 KİLO AĞIRLIĞINDA"

Balığın aşırı ilgi gördüğünü söyleyen balıkçı Emir Alp Cenikli, "Balık 2 metre 30 santim ve 103 kilo ağırlığında. Çok sık görülmeyen büyüklükte ve kiloda bir balık. Vatandaşlardan büyük bir ilgi görüyor. Selfie, fotoğraf çekilenler oluyor.

Vatandaşın ilgisinden ötürü bugün tezgahımızda sergileyeceğiz. Yarın kesip kilosunu 35 TL’den satışa sunacağız. Yayın balığının, mısır unuyla birlikte tavası güzel oluyor. Biz de bu şekilde pişirilmesini öneriyoruz" dedi.