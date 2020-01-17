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Samsun'da bir hayırsever bakkaldaki tüm borçları ödedi

Samsun'da bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı 15 bin 500 lira borcu kapattı.

AA | 17.01.2020 - 16:37..
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İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Samsun'un Havza ilçesi 25 Mayıs Mahallesi Şehit Jandarma Er Mahmut Köksal Sokağı'ndaki bakkal dükkanına gelerek, vatandaşların veresiye defterinde yazılı borçlarını ödedi.

Samsun'da bir hayırsever bakkaldaki tüm borçları ödedi

CAMA YAZI ASILDI

Dükkanın camına, "17.01.2020 tarihi itibarıyla bu iş yerine borcu olan vatandaşların borcu hayırsever bir iş adamı tarafından ödenmiştir." yazısı asıldı.

Samsun'da bir hayırsever bakkaldaki tüm borçları ödedi

11 YILDIR İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYOR

Dükkanın sahibi Muharrem Yoldaş,11 yıldır bakkallık yaptığını, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi. Yoldaş, "Allah ondan razı olsun. Haberi verdiğim vatandaşlar da hayır duası etti." dedi. Bakkalın müşterisi Aslan Başaran da hayırsevere teşekkür etti.

Samsun'da bir hayırsever bakkaldaki tüm borçları ödedi

Samsun'da bir hayırsever bakkaldaki tüm borçları ödedi

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