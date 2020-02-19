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Samsun'da bir kişi 7 yavrulu anne köpeği taşla öldürdü

Samsun’un 7 yavrusu bulunan anne köpeği taş atarak öldüren şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İHA | 19.02.2020 - 03:26..
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2 gün önce Samsun’un Bafra ilçesi Altınyaprak Mahallesi Şehit Ayhan Çimen 3. Sokak'ta, O.Z. isimli zanlı, 7 yavrusu bulunan 'Şirin' isimli köpeğe taş atarak yaraladı.

ANNE KÖPEK ÖLDÜ

Aynı sokakta oturan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKOMFED) Bafra Temsilcisi Emine Aydar, olaya müdahale ederek yaralı köpeği veterinere götürdü. 2 gündür tedavi gören köpek tüm müdahalelere rağmen telef oldu.

ŞAHISTAN ŞİKAYETÇİ OLUNDU

Aydar, köpeğe taş atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla O.Z.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Samsun'da bir kişi 7 yavrulu anne köpeği taşla öldürdü

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