Samsun'da bir kişi 7 yavrulu anne köpeği taşla öldürdü

2 gün önce Samsun’un Bafra ilçesi Altınyaprak Mahallesi Şehit Ayhan Çimen 3. Sokak'ta, O.Z. isimli zanlı, 7 yavrusu bulunan 'Şirin' isimli köpeğe taş atarak yaraladı.

ANNE KÖPEK ÖLDÜ

Aynı sokakta oturan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKOMFED) Bafra Temsilcisi Emine Aydar, olaya müdahale ederek yaralı köpeği veterinere götürdü. 2 gündür tedavi gören köpek tüm müdahalelere rağmen telef oldu.

ŞAHISTAN ŞİKAYETÇİ OLUNDU

Aydar, köpeğe taş atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla O.Z.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.