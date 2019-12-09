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Samsun'da bir kişi iş yerinde saldırıya uğradı

Samsun'da darbedilip 4 yerinden bıçaklandıktan sonra bayılan şahıs 9 saat sonra kendine geldi, 26 saat sonra da hastaneye kaldırıldı.

İHA | 09.12.2019 - 02:08..
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Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, iş yeri sahibi 2 çocuk babası N.A. (48) alacak verecek meselesi yüzünden iş yerine gelen şahsın saldırısına uğradı ve darbedilip bıçaklandı.

9 SAAT SONRA KENDİNE GELDİ

Darp ve bıçaklama sonucu yaralanan N.A. iş yerinde bayıldı. 9 saat sonra kendine gelen N.A.'yı olaydan 26 saat sonra fark eden komşu esnaflar olayı polise haber verdi.

26 SAAT SONRA HASTANEYE KALDIRILDI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri N.A.'yı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olaydan 26 saat sonra hastaneye kaldırılan N.A. kendini borç para verdiği S.A.'nın yaraladığını iddia etti. Darp sonucu yüzü moraran ve vücudunun 4 yerinden bıçaklanan N.A. hastanede tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili S.A.'yı gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da bir kişi iş yerinde saldırıya uğradı

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