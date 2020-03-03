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Samsun'da bir kişi ölü olarak bulundu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemeler sonucu adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA | 03.03.2020 - 10:20..
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Samsun'un İlkadım ilçesinde apartmanın önünde bir kişiyi kanlar içinde sırtüstü yatar halde gören vatandaşlar, olayı polise ve sağık ekiplerine bildirdi.

Samsun'da bir kişi ölü olarak bulundu

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, yerde yatan İsa Erdemoğlu'nu kanlar içinde ölü olarak buldu.

Polis yaptığı araştırma sonucunda İsa Erdemoğlu'nun gece arkadaşı Hamza Ç.'nin evinde kaldığını ve birlikte içki içip yemek yedikten sonra yanında bir kişi ile birlikte evden ayrıldığını tespit etti.

Samsun'da bir kişi ölü olarak bulundu

ARKADAŞI ŞAŞKINLIK GEÇİRDİ

Evinin birinci katta olduğunu, İsa Erdemoğlu ile yanındaki bir kişiyle beraber gece içtiklerini belirten ve büyük şok yaşayan Hamza Ç., "Benim evim girişte ve pencereleri demirli. Buradan düşme şahsı yok. Zaten yeyip içtikten sonra saat 03.00-04.00 gibi benim evimden ayrıldılar." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da bir kişi ölü olarak bulundu

Samsun'da bir kişi ölü olarak bulundu

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