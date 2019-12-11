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Samsun'da bir kişi yol kenarında ölü olarak bulundu

Samsun'da yol kenarında ölü olarak bulunan emekli banka müdürünün, ağzından ve burnundan kan gelmesi sebebiyle ölümü şüpheli bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA | 11.12.2019 - 05:02..
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Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Korosu girişi otobüs durağı önünde akşam saatlerinde, bir kişinin yerde hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

EMEKLİ BANKA MÜDÜRÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri söz konusu şahsın ölmüş olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada ölen şahsın Ordu Çaybaşı Halk Bankası Müdürü olarak görev yaparken emekli olan Necati Cantürk (71) olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ SEBEBİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağzından ve burnundan kan geldiği öğrenilen Necati Cantürk'ün ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da bir kişi yol kenarında ölü olarak bulundu

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