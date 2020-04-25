Samsun'da bir vatandaş, evinin duvarlarını odunla çevirdi

Samsun'da evinin duvarlarını odunla kapatan bir vatandaş, ilginç görüntü oluşturdu.

Alaçam'a 35 kilometre mesafede bulunan Terskırık Mahallesi’nde oturan Aslan Gökmen isimli vatandaş, kışın uzun sürmesi ve odunları koyacak yeri olmadığı için bunları evinin duvarlarına dizdi.

Böylece odunların da yağmur ve kardan ıslanması önlenmiş oldu.

Gökmen, “Bu yıl havalar bir türlü ısınmadı, kendi imkanlarım doğrultusunda çare olarak odunları yağmur ve kardan korumak için böyle bir önlem fikri aklıma geldi. Böylelikle odunların ıslanmasını önlemiş oldum” dedi.