Samsun'da birlikte yaşadığı kadını silahla vurdu

Samsun'un Hançerli Mahallesi'nde, 42 yaşındaki Duran Aydemir, 4 yıldır birlikte yaşadığı Güldane K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

KADINI BACAĞINDAN YARALADI

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşünce Aydemir, sokak ortasında Güldane K.'yi silahla vurarak bacağından yaraladı.





HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güldane K., sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Güldane K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisine devam edildiği belirtildi.

TUTUKLANDI

Kaymakamlıkta görevli polis memuru tarafından yakalanan Duran Aydemir ise Gazi Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





BİR SÜREDİR TEHDİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Güldane K.'nin, polise verdiği ifadede, ayrılmak istediği ve eski eşinin kuzeni olduğunu belirttiği Duran Aydemir tarafından bir süredir tehdit edildiğini söylediği öğrenildi.