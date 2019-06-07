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Samsun’da büfeci 3 kişiyi silahla yaraladı

Bir büfe sahibi, kavgada iş yerinin önünde 3 kişiyi tabancayla vurdu.

İHA | 07.06.2019 - 05:43..
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İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde, büfeci H.A. kavga sırasında iş yerinin önünde bulunan H.D.(46), İ.S.(40) ve S.Ö.’yü (42) tabancayla vurarak yaralayıp kaçtı.

Samsun’da büfeci 3 kişiyi silahla yaraladı

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Samsun’da büfeci 3 kişiyi silahla yaraladı

İlk müdahalesi yapılan yaralılardan İ.S. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis olay yerinde 4 adet 9 mm çaplı tabancaya ait boşkovan ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da büfeci 3 kişiyi silahla yaraladı

Samsun’da büfeci 3 kişiyi silahla yaraladı

Samsun’da büfeci 3 kişiyi silahla yaraladı

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