Samsun'da meydana gelen kazada, aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet devrildi. Arkadan gelen otomobil ise motosiklete çarpmamak için fren yaptı.

Ardından gelen diğer 13 araç birbirine çarparak durabildi. Toplam 14 aracın karıştığı kazada, biri hamile 4 kişi yaralandı.

Samsun'da buzlanma: 14 araç birbirine girdi VİDEO



YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.











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