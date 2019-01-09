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Samsun'da buzlanma: 14 araç birbirine girdi

Buzlanma nedeniyle 14 aracın karıştığı trafik kazasında, biri hamile 4 kişi yaralandı.

DHA | 09.01.2019 - 23:46..
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Samsun'da meydana gelen kazada, aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet devrildi. Arkadan gelen otomobil ise motosiklete çarpmamak için fren yaptı.

Samsun'da buzlanma: 14 araç birbirine girdi

Ardından gelen diğer 13 araç birbirine çarparak durabildi. Toplam 14 aracın karıştığı kazada, biri hamile 4 kişi yaralandı.

Samsun'da buzlanma: 14 araç birbirine girdi VİDEO

Samsun'da buzlanma: 14 araç birbirine girdi

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'da buzlanma: 14 araç birbirine girdi

Samsun'da buzlanma: 14 araç birbirine girdi

Samsun'da buzlanma: 14 araç birbirine girdi

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