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Samsun'da ceza yiyen sürücü otomobiliyle menfeze uçtu

Atakum ilçesinde cep telefonu ile konuştuğu için ceza yazılan araç sürücüsü, takla attı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 29.10.2019 - 11:59..
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Samsun Ankara kara yolu 8'inci kilometresi Sarıışık mevkisinde, Hüseyin Berber (28) yönetimindeki  otomobil, yağmur yağmasından dolayı kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı.

Sürücünün kontrolündeki araç, takla atarak ters döndü.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada anne Hülya Berber (48) ile babaanne Adile Berber (85) olay yerinde hayatını kaybederken, baba Mehmet Berber (53) ile sürücü Hüseyin Berber yaralandı.

Samsun'da ceza yiyen sürücü otomobiliyle menfeze uçtu

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Berber’in, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Samsun'da ceza yiyen sürücü otomobiliyle menfeze uçtu

PARA CEZASI YAZILMIŞTI

Kaza yapan araç sürücüsü Hüseyin Berber’in, Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisindeki polis uygulama noktasında araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğu için para cezası yazıldıktan yaklaşık 32 kilometre sonra kaza yaptığı belirtildi.

Samsun'da ceza yiyen sürücü otomobiliyle menfeze uçtu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil yol kenarına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

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