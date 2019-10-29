Samsun'da ceza yiyen sürücü otomobiliyle menfeze uçtu

Samsun Ankara kara yolu 8'inci kilometresi Sarıışık mevkisinde, Hüseyin Berber (28) yönetimindeki otomobil, yağmur yağmasından dolayı kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı.
Sürücünün kontrolündeki araç, takla atarak ters döndü.
2 ÖLÜ, 2 YARALI
Kazada anne Hülya Berber (48) ile babaanne Adile Berber (85) olay yerinde hayatını kaybederken, baba Mehmet Berber (53) ile sürücü Hüseyin Berber yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Berber’in, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
PARA CEZASI YAZILMIŞTI
Kaza yapan araç sürücüsü Hüseyin Berber’in, Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisindeki polis uygulama noktasında araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğu için para cezası yazıldıktan yaklaşık 32 kilometre sonra kaza yaptığı belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.