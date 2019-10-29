Samsun'da ceza yiyen sürücü otomobiliyle menfeze uçtu

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin organize ettiği etkinlikte, eski zamanlara damgasını vuran 96 klasik otomobil, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için bir araya geldi.

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Minik kızın Atatürk sevgisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulu önder Mustafa Kemal Atartürk, saygı ve minnetle anılıyor. Minik bir kız çocuğu da bu özel günde duygularını, çektiği video ile paylaştı.