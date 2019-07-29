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Samsun'da çıkan silahlı kavga kanlı bitti

Bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada yaralanan Aydın D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kardeşi Osman D. ise yaralandı.

DHA | 29.07.2019 - 22:46..
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Samsun'un Alaçam ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karlı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kavga meydana geldi.

İddiaya göre, Aydın D. ve kardeşi Osman D. ile Burhan B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan B. tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Olayda kurşunların isabet ettiği Aydın D. ve kardeşi Osman D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın D. doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Osman D. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olaydan sonra kaçan Burhan B., Alaçam Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da çıkan silahlı kavga kanlı bitti

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