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Samsun’da denizaltı mühimmatı paniği

Çarşamba ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş denizaltı mühimmatı bulunması endişe yarattı.

DHA | 30.09.2019 - 00:33..
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Samsun'da Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Dikbıyık Karakolu ekipleri, saat 19.30 sıralarında Çatlı Mahallesi sahil kıyısında paslanmaya yüz tutmuş halde patlayıcı madde bulunduğu ihbarını aldı.

Kısa sürede olay yerine geçen ekipler, çevrede aldıkları geniş güvenlik önleminin ardından bölge halkını yazlıklarından tahliye etti.

İMHA EDİLMEK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı bomba imha ekipleri, kıyıya vurmuş halde bulunan patlayıcının denizaltı işaret mayını olduğunu belirledi. Mayın, jandarma ekiplerince imha edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

Samsun’da denizaltı mühimmatı paniği

Samsun’da denizaltı mühimmatı paniği

Samsun’da denizaltı mühimmatı paniği

Samsun’da denizaltı mühimmatı paniği

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