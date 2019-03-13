Samsun'da derslere 5 dakika müzik arası

Samsun'da Atakum Cumhuriyet Anadolu Lisesinde dönem başında "Derse 5 Dakika Ara" projesi uygulamaya konuldu. Proje kapsamında ney, gitar, darbuka ve kemençe gibi enstrümanları çalabilen öğrencilerden müzik grubu oluşturuldu.

Gruptaki öğrenciler beden eğitimi, rehberlik ve müzik derslerinde öğretmenlerinden izin alıyor.

5 DAKİKADA KONSER

Ardından matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat derslerinin yapıldığı sınıflarda 5 dakikalık konserler veren öğrenciler arkadaşlarının dikkatini toplamaya çalışıyor.





OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

Okul Müdürü Kurtuluş Çelik, uygulamadan olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Sene başında, fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi derslerde 40 dakika süresince öğrencilerin ilgi ve dikkatlerinin dağıldığını tespit ettiklerini anlatan Çelik, "Bunun için ne yapabiliriz?" diye yola çıkarak proje ürettiklerini belirtti.





RENEFÜSLERDE EĞLENCELİ GEÇİYOR

Çelik, uygulamanın teneffüslerde ve öğle tatilinde kantin çevresinde sürdürüldüğünü aktardı. Öğrencilerin etkinliklere katılabildiğini söyleyen Çelik, "Öğrencilerimiz isterlerse oynayabiliyor isterlerse tempo tutabiliyor, neşeleniyor ve mutlu oluyorlar. Etkinliğin ardından yeniden derse dönüyorlar. Bu şekilde okulumuzda eğitim ve öğretim faaliyetleri daha akıcı hale geldi." dedi.





ÖĞRENCİLER MUTLU

Okulun 11. sınıf öğrencisi Duygu Akdil, projenin derslere katılımı arttırdığını belirterek "Özellikle matematik, fizik, kimya gibi derslerde bunalıyorduk. Uygulama dersleri sevmemizi sağladı. Üstümüzde zaten ağır bir yük var. Seneye gireceğimiz sınava hazırlanıyoruz. Projeyle derslerimiz daha verimle ve eğlenceli ilerliyor. Bizim için çok güzel oldu." diye konuştu.

