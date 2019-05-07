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Samsun'da dilenci operasyonu

Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenen bir kadın, "Bugünlük idare edin beni" diyerek adeta zabıta ekiplerine yalvardı.

İHA | 07.05.2019 - 18:07..
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Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube, Çocuk Şube ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinin birçok noktasında çocuklarıyla dilenen, başta yabancı uyruklu dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi.

Samsun'da dilenci operasyonu

"BUGÜNLÜK İDARE EDİN"

Operasyon sırasında ise yine ilginç görüntüler ortaya çıktı. Caddede dilenen bir kadın dilenci, tekerlekli sandalyeye bağımlı olmasına rağmen dilenirken yakalandı.

Zabıta ekiplerini de şaşırtan dilencinin, zabıta aracına götürüldüğü sırada ekiplere, “Bugünlük idare edin beni.” demesi ise dikkat çekti.

Samsun'da dilenci operasyonu

Samsun'da dilenci operasyonu VİDEO

20 DİLENCİ YAKALANDI

Ekiplerce toplamda 20 dilenci yakalanırken, yakalanan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'na ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Dilencilere, 153'er lira idari para cezası uygulandı.

Samsun'da dilenci operasyonu

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