Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube, Çocuk Şube ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinin birçok noktasında çocuklarıyla dilenen, başta yabancı uyruklu dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi.

"BUGÜNLÜK İDARE EDİN"

Operasyon sırasında ise yine ilginç görüntüler ortaya çıktı. Caddede dilenen bir kadın dilenci, tekerlekli sandalyeye bağımlı olmasına rağmen dilenirken yakalandı.

Zabıta ekiplerini de şaşırtan dilencinin, zabıta aracına götürüldüğü sırada ekiplere, “Bugünlük idare edin beni.” demesi ise dikkat çekti.

Samsun'da dilenci operasyonu VİDEO



20 DİLENCİ YAKALANDI

Ekiplerce toplamda 20 dilenci yakalanırken, yakalanan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'na ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Dilencilere, 153'er lira idari para cezası uygulandı.