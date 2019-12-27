Samsun'da dört bara peş peşe silahlı saldırılar

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde 2 ayrı bar ile Denizevleri Mahallesi'nde 1 bar ve İlkadım ilçesi Fuar alanında ise bir bara pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

4 KİŞİ YARALANDI

Saldırganlar barlara peş peşe pompalı tüfekle ateş açıp kaçtılar. Denizevleri Mahallesi'ndeki barın önünde bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılardan 3'ü 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 1 kişi ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun polisi silahlı saldırganları yakalamak için alarma geçti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen F.K., A.K. ve G.Ç.'yi olayda kullanılan 1 adet pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.