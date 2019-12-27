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Samsun'da dört bara peş peşe silahlı saldırılar

Samsun'da dört ayrı bara peş peşe yapılan silahlı saldırılarda dört kişi yaralandı.

İHA | 27.12.2019 - 05:56..
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Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde 2 ayrı bar ile Denizevleri Mahallesi'nde 1 bar ve İlkadım ilçesi Fuar alanında ise bir bara pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

4 KİŞİ YARALANDI

Saldırganlar barlara peş peşe pompalı tüfekle ateş açıp kaçtılar. Denizevleri Mahallesi'ndeki barın önünde bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Samsun'da dört bara peş peşe silahlı saldırılar

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılardan 3'ü 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 1 kişi ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da dört bara peş peşe silahlı saldırılar

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun polisi silahlı saldırganları yakalamak için alarma geçti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen F.K., A.K. ve G.Ç.'yi olayda kullanılan 1 adet pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da dört bara peş peşe silahlı saldırılar

Samsun'da dört bara peş peşe silahlı saldırılar

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