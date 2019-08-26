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Samsun'da eşini ve kızını öldüren şahıs tutuklandı

Eşini ve kızını tabancayla vurarak öldüren şahıs, iki cinayeti kızıyla yaşadığı tencere kavgasının ardından işlediğini söyledi.

İHA | 26.08.2019 - 09:25..
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Samsun'un İshaklı Mahallesi TOKİ konutlarında Hasan B. (65), 10 yıldır rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşam süren eşi Meryem B.'yi (60) Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüp muayene ettirdi.

TENCERE YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Eve döndüklerinde bir süredir eşi ile kızının arasında yaşanan geçimsizlik evde tartışma yaşanmasına neden oldu. 8 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra anne ve babasıyla birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Emine B. (35), hastaneden dönen anne ve babasıyla tencere yüzünden tartışma yaşadı.

KIZINA VE EŞİNE KURŞUN İSABET ETTİ

Yaşanan tartışmada Hasan B., kızına tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Emine B. ve annesi Meryem B. hayatını kaybetti. Olay sonrası polisi arayan Hasan B.'nin 2 kişiyi öldürdüğünü, gelip teslim olacağını söylemesi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Polis anne ve kızının cansız bedenleriyle karşılaşırken, Hasan B. ise Asayiş Büro Amirliğine giderek teslim oldu.Samsun'da eşini ve kızını öldüren şahıs tutuklandı

TENCERE YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Hasan B., ifadesinde eşiyle hiçbir probleminin olmadığını, onu kazara vurduğunu, çok pişman olduğunu söyledi. Evde tencere yüzünden tartışma yaşandığını anlatan Hasan B.'nin "Eşimi hastaneye götürdüm. Döndüğümüzde kızımın 'Benim yıkadığım tencerede yemek yapmayın demedim mi size‘ diye bağırması üzere mutfakta tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kızım eline bıçak aldı. Ben de üzerimde bulunan tabancayla ateş ettim” dediği bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından katil zanlısı Bafra Adliyesine sevk edildi. Anne-kızın cenazesi ise TOKİ Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Samsun'da eşini ve kızını öldüren şahıs tutuklandı

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