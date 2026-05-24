Samsun'da eşini ve oğlunu tehdit ettiği iddia edilen koca adliyede
İlkadım ilçesinde eşini ve oğlunu tehdit ettiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde yaşayan eşine ve oğluna yaklaşmama tedbir kararı bulunduğu öğrenilen K.K.’nin tedbir kararını ihlal edip tehdit ettiği iddia edildi.
K.K., şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına aldı.
Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)