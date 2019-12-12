Samsun’un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde, Muharrem K.(40) ile 10 yıllık eşi 2 çocuk annesi olan ve İlkadım ilçesinde çocuk kreşi sahibi Hatun K.(35) şiddetli geçimsizlik yaşadılar.

ARACINI YAKLAMAKLA TEHDİT ETTİ

Muharrem K., eşi Hatun K.’nin üzerine kayıtlı olan 2017 model otomobili satmak istedi. Hatun K.’nin aracı satmasına karşı çıkarak ruhsatını saklaması üzerine Muharrem K., eşine aracı yakacağını söyleyip 55 EY 546 plakalı otomobili park yerinden alıp evin yanından ayrıldı.

YAKIP WHATSAPP'TEN GÖNDERDİ

Hatun K., 155 Polis İmdat Servisini arayarak eşinin aracını alıp götürdüğünü ve yakacağını ihbar etti. Samsun polisi söz konusu aracı bulmak için alarma geçerken, otomobili alıp Ataköy Köprüsü yakınına giderek üzerine yanıcı madde döken Muharrem K., ateşe verip karşısına geçip cep telefonu ile çektiği video ve fotoğrafı Whatsapp’tan karısına gönderip olay yerinden ayrıldı.

Samsun'da eşinin otomobilini yakıp videoya aldı ViDEO

"BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Aracın yandığı yere gelen Hatun K. ise büyük üzüntü yaşadı. Eşinin kendisine 3 aydır şiddet uyguladığını iddia eden Hatun K., "Aracımı satmamı istedi. Beni ölümle tehdit etti. Yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yanan aracın yanına gelerek gerekli incelemede bulundu ve Hatun K.’nun ifadesine başvurdu. Muharrem K. ise jandarmaya teslim oldu.

































