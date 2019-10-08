Samsun'da evden 500 lira çalan çocuk tutuklandı

Samsun'da Albayrak Sokak'ta 2 katlı binanın birinci katında yabancı uyruklu Abdulkerim Almuhammet'e ait eve arka balkon kapısından giren 13 yaşındaki E.A., şahsın eşine ait çantada bulunan 500 lirayı aldıktan sonra kimliklerin ve banka kartının bulunduğu çantayı bahçeye atmıştı.
Odada çantanın olmadığını gören yabancı uyruklu aile, durumu polise bildirerek eşine ait paranın çalındığını bildirmişti.
13 YAŞINDAKİ HIRSIZ YAKALANDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda olayı gerçekleştiren kişinin 13 yaşındaki E.A. olduğunu tespit etti.
E.A.’yı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Alaçam Caddesi üzerinde yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edilen çocuk, mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.