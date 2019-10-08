Samsun'da evden 500 lira çalan çocuk tutuklandı

Hollandalı Kati Piri'nin ardından göreve gelecek olan Amor, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu üyesi.

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Trump'ın açıklamaları birbirini tutmuyor

Sosyal medya hesabı üzerinden bir olumlu bir olumsuz konuşmalarına devam eden Trump, YPG'ye silah ve maddi desteğini esirgemediğini söyledi.