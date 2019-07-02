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Samsun'da evi kurşunlanan şahıs panik yaşadı

Eve geldiğinde gördüğü mermi çekirdekleri karşısında şoke olan vatandaş, durumu polise bildirdi.

İHA | 02.07.2019 - 13:51..
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Samsun’un Bafra ilçesinde, Mevlana Mahallesi Orhan Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında oturan Murat Calp, bir aylık tatil dönüşü sabah eve geldiğinde misafir odasında bulunan sehpanın üzerinde ve duvarda iki mermi çekirdeği buldu.

Camda delik olduğunu fark eden Murat Calp, durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Olay Yeri ekipleri, evde inceleme yaptı.

Yapılan incelemed,e iki merminin de camdaki aynı delikten geçtiği belirlendi.

Olayın aydınlatılması için polis ekipleri inceleme başlattı.

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