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Samsun'da evinde bonzai ele geçirilen şahıs tutuklandı

Bir kişiye bonzai sattığı tespit edilen ve evinde yapılan aramada bonzai ele geçen şahıs yakalandı.

İHA | 19.05.2019 - 14:57..
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Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

EVİNDE BONZAİYLE YAKALANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinde uyuşturucu sattığı bilgisi elde edilen B.T. adlı şahıstan uyuşturucu madde satın alan bir kullanıcının üzerinde 0,40 gram bonzai ele geçirdi.

Samsun'da evinde bonzai ele geçirilen şahıs tutuklandı

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

B.T.’nin evine baskın düzenleyen Narkotik Bürosu ekipleri, yaptıkları aramada 4 paket halinde 89,05 gram bonzai buldu. Gözaltına alınan şahıs, "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.T., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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