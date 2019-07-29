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Samsun'da evinde uyuşturucu içiren şahıs tutuklandı

S.K.’nin, ayrıca dolandırıcılık suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu ortaya çıktı.

İHA | 29.07.2019 - 17:06..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ve uyuşturucu madde kullanımı için yer ve imkan sağladığı bilgisi edinilen S.K. isimli şahsı, ikametinin önünde yakaladı.

Olayın devamında ikamette yapılan aramada, kullanmış oldukları uyuşturucu madde etkisi altında olan 3 şüpheli şahısların yanında, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ile 0,06 gram bonzai ele geçirildi.

KESİNLEŞMİŞ 10 AY DA HAPSİ VAR

3 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. S.K. ise polisteki sorgusunun ardından ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. S.K.’nin, ayrıca dolandırıcılık suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu ortaya çıktı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K., tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Samsun'da evinde uyuşturucu içiren şahıs tutuklandı

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