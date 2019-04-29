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Samsun'da FETÖ'den 5 şahıs adliyede

FETÖ operasyonuyla Samsun'da gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

İHA | 29.04.2019 - 12:00..
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmamı kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında haklarında ByLock kullandıkları, FETÖ'ye müzahir denek ve sendikalara üye oldukları, Bank Aysa'da katılım hesaplarının olduğu, terör örgütüne müzahir iş yerlerinde SGK kayıtlarının bulunduğu gerekçesiyle 1'i aktif olarak görev yapan doktor, esnaf ve aralarında kadınların da yer aldığı 10 zanlı gözaltına alındı

5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 10 şahıstan 5'i, perşembe ve cuma günü adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sorgusu tamamlanan 5 şüpheli de Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Samsun'da FETÖ'den 5 şahıs adliyede

Samsun'da FETÖ'den 5 şahıs adliyede

Samsun'da FETÖ'den 5 şahıs adliyede

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