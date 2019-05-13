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Samsun'da FETÖ'nün asker yapılanmasında 12 şahıs adliyede

FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 19 kişiden 12'si Samsun Adliyesine sevk edildi.

İHA | 13.05.2019 - 11:24..
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında, Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli, Çankırı, Kocaeli, Düzce, Gaziantep, Bingöl, Sivas, Kayseri, Muğla ve Trabzon illerinde operasyon düzenledi.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu sabah 1 subay, 1 doktor, 7 astsubay, 12'si kapatılan askeri okul öğrencisi, 1'i eski PTT müdürü olmak üzere 22 kişiyi yakalamaya yönelik 37 adrese gidildi. Operasyon kapsamında örgütün asker yapılanmasıyla ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ'nün asker yapılanmasında 12 şahıs adliyede

TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulanması tamamlanan 12 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 7 kişinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Samsun'da FETÖ'nün asker yapılanmasında 12 şahıs adliyede

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