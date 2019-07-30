Samsun'da FETÖ'rün asker mahrem sorumlusu yakalandı

Samsun'da FETÖ'rün asker mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen bir kişi, örgütün gizli evinde yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan C.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.





GİZLİ EVİNDE YAKALANDI

Örgütün gizli evinde yakalandığı ifade edilen C.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulanması tamamlanan C.C., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.