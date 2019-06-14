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Samsun'da fuhuş operasyonu

Para karşılığında fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA | 14.06.2019 - 19:13..
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Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde fuhuş olayı meydana geldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, alınan şikayet ve ihbar üzerine para karşılığında fuhuş yaptırıp 3 kadını pazarlama, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama ile ilgili teknik ve fiziki çalışma yürüterek ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenledi.

3 KADINLA 15 KİŞİ İLİŞKİYE GİRDİ

Yapılan çalışmalarda 3 kadın ile para karşılığında ilişkiye giren 15 kişi tespit edildi. Ahlak polisi olayla ilgili O.K., T.K. ile G.K. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.K. ve G.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, T.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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