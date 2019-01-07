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Samsun'da gemi battı: Mürettebat kurtarıldı

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair sinyal alınması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 3 mürettebat sağ kurtarıldı.

AA | 07.01.2019 - 10:50..
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Samsun'da gemi battı: Mürettebat kurtarıldı

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair sinyal alınması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 3 mürettebat sağ kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti bașlatılmış olup, söz konusu gemiden 3 mürettebat sağ kurtarılırken, diğer mürettebatların kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Arama kurtarma faaliyetiyle ilgili gelişmeler paylaşılacaktır." denildi.

Detaylar gelecek...

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