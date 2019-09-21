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Edirne'nin 'Ulus Pazarı'na Yunan ve Bulgar turist akını

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Trump'tan Bahreyn Prensi'ne: Çok fazla paranız var

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1 Samsun’da halk otobüsü park halindeki 3 araca çarptı Özel halk otobüsünün yoldan çıkıp park halindeki 3 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

2 Maduro: Muhalefet yaptırımlar konusunda sözünü tutmadı Venezuela lideri, ABD'nin yaptırımlarının kaldırılması için bu ülke ile konuşma sözü verdiklerini fakat sözlerini tutmadıklarını duyurdu

3 Belediye başkanının evine silahlı saldırıya 4 tutuklama Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın evine pompalı tüfekle ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 Yangından kurtulmak isterken, merdivenden düşerek öldü Evin 2. katındaki balkondan tahta merdivenden inmek isteyen yaşlı kadın dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

5 Kaza yerine gelen polis aracına başka bir otomobil çarptı Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobili kontrol etmeye gelen trafik polislerinin otomobiline başka bir otomobil arka tampon kısmından çarptı.

6 Leblebiyi en iyi neresi yapıyor tartışması Denizli ile Çorum arasında "en iyi leblebiyi biz yapıyoruz" tartışması çıktı.