Samsun'da hayvanların kraliçesi 150 hayvana bakıyor

Gürcüce'de isminin anlamı "kraliçe" olan Nino Kılıçkıran, Atakum ilçesinde 2 katlı evinin bahçesini hayvan barınağına çevirdi.

Kedi, köpek, kuş, kirpi, kaplumbağa ve tavuk gibi 150'ye yakın hayvana bakan Kılıçkıran, küçüklükten beri hayvanlara inanılmaz bir sevgisinin olduğunu belirtti.

27 SENE ÖNCE TÜRKİYE'YE YERLEŞTİ

27 sene önce evlenerek Türkiye'ye yerleşen Nino Kılıçkıran, baktığı hayvanlar yüzünden komşuları ile kavgalı olduğu için şehir merkezinden ayrılıp ormanlık alanda yaşamaya başladı.

Kiraladığı mütevazi evinde bütün günü hayvanlarla ile geçiren Kılıçkıran, kaldığı evinde su olmadığı için üç tekerlekli elektrikli bisikleti ile su taşımak zorunda kalıyor. Baktığı hayvanlarına "Çocuklarım" diyen Nino Kılıçkıran, bahçesinde beslediği tavukların yumurtasını satarak geçimi sağlıyor.

"TAVUKLARIN ÜRETTİĞİ YUMURTAYI SATARAK MAMA ALIYORUM"

Baktığı her hayvanın bir hikayesi olduğunu ifade eden Kılıçkıran, "Samsun'da 27 senedir yaşıyorum. Daha önce Samsun merkezde yaşıyordum. Son 6 senedir ormanın içerisinde yaşıyorum. Bu hayvanlar için mecburum şehir dışında yaşamaya. Daha önce sadece kedilerim vardı. Kedilerim için Samsun merkezden taşınmak zorunda kaldım. Daha sonra sokaklarda kalan yavru hayvanları buldum. Buraya geldim. Buradaki her hayvanın bir hikayesi var. Burada 150 adet hayvanım var. Tavuklarımdan ürettiğim yumurtayı satarak hayvanlara mama alıyorum." dedi.

"50 KİRPİMİ ELLERİMLE BESLİYORUM"

Doğada huzurlu ve mutlu şekilde yaşadığını söyleyen Nino Kılıçkıran, "Buradaki canlara bakmaya çalışıyorum. Kirpilerim var. Çoğu insan bilmez ama kirpiler iyi beslenen kirpiler olursa kışı çıkartır. Beslenemedikleri zaman kış uykusuna yatan kirpiler uyurken telef oluyorlar. 50 adet kirpim var. Yemeğim kısıtlı olduğu halde onlarla paylaşıyorum. Yaşamaya devam etsinler diye. Hayvanların refahı için binlerce gönüllü olduğunu biliyorum fakat Türkiye'nin farklı yerlerinden acı haberler geliyor. Allah bizlere rızk veriyor bunlarla paylaşalım diye. Onun için insanların daha fazla duyarlı olmasını istiyorum. İnsanların hep birlikte birlik içinde olarak hayvanlara sahip çıkması gerekiyor. Bir elin nesi var iki elin sesi var." diye konuştu.

"11 ADET YAVRU KEDİM VAR"

Hayvanları, iyi bakabilecek kişilere sahiplendirmek istediğini belirten Kılıçkıran, "İnsan bence vicdanlı doğar. Benim çocukluğum Gürcistan'ın bir köyünde geçti. Köyde hep hayvanlar ile birlikteydim. Asla onlardan kopamadım. 11 adet yetim yavru kediye annelik yapıyorum. Bu bebekleri Samsun'un farklı bölümlerinden buldum, aldım. Bu hayvanların sadece yemesi içmesi değil, aşısı, kısırlaştırılması var. Bunları hep tek başıma yapıyorum. Hayvanlar dışında ormana da ben bakıyorum. Hiçbir ağacı kestirmedim. Buralara düzenledim ve canlılar için yeni yaşama alanı yaptım. Kedileri veya buradaki herhangi bir hayvanı iyi bakabilecek hayvanseverler bana ulaşsınlar." şeklinde konuştu.