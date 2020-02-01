taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.985
Euro
6.6384
Altın
1586.67
Borsa
119140.08
Gram Altın
305.371
Bitcoin
55861.31

Samsun'da heyelan sonrası 3 evin kapısı mühürlelendi

Bir kişinin yaralanmasına neden olan heyelan sonrası 3 binanın kapısı mühürlendi.

İHA | 01.02.2020 - 17:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Samsun-Ordu karayolu üzerinde  bugün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. O esnada kaldırımdan yürüyen Şenel Aktaş ve eşi Durdane Aktaş, heyelandan son anda kurtuldu.

Ekiplerin halen müdahalesinin sürdüğü heyelan sonrası, Taşbaşı Mahallesi Sıtkıcan caddesi üzerinde bulunan 3 bina güvenlik amaçlı tahliye edilerek, kapıları mühürlendi.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Heyelan nedeniyle korktuklarını ve akıllarına geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Manisa’da yaşanan depremler geldiğini belirten mahalle sakinlerinden Furkan Palavar, “Bugün öğlen vakitlerinde dükkana giderken duydum. Aşağıda heyelan olunca orta yaşlarda bir kadın yaralanmıştı. Geçtiğimiz günlerde deprem olmuştu Allah kimseye yaşatmasın” dedi.
Öte yandan, ekiplerin yoldaki temizlik çalışmaları sürüyor.
Heyelan sonrası 3 evin kapısı mühürlelendi -1

Heyelan sonrası 3 evin kapısı mühürlelendi -2

Heyelan sonrası 3 evin kapısı mühürlelendi -3

Heyelan sonrası 3 evin kapısı mühürlelendi -4

Heyelan sonrası 3 evin kapısı mühürlelendi -5

Heyelan sonrası 3 evin kapısı mühürlelendi -6

Heyelan sonrası 3 evin kapısı mühürlelendi -7

İlginizi Çekebilir
Muğla'daki villa hırsızları yakalandı
15 tatili fırsat bilip tatile giden iki ailenin villalarındaki kasaları soyarak servet çalan hırsızların sevinci kursağında kaldı.
Otomobille kadını kaçırmaya çalıştılar
Sancaktepe’de iki şahıs, bir kadını otomobile zorla bindirerek kaçırmaya çalıştı. Vatandaşlarına araya girmesiyle engellenen şahıslar, otomobil ile hızla uzaklaştı. İki şahıs da tutuklandı.
Deprem fırsatçılarına Mehmet amcadan ders
Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Mehmet Türel Şener (65) ise boşta olan 2 evini, depremzede ailelere ücretsiz tahsis etti.
Kar nedeniyle yoldan yürüyen yaşlı adama otomobil çarptı
Bolu’da, kaldırımın karla kaplanması nedeniyle yolda yürüyen yaşlı adama otomobil çarptı. Kaza anı başka bir otomobilin araç kamerasıyla anbean kaydedildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk vatandaşlarını alan uçak Çin'den yola çıktı

Türk vatandaşlarını alan uçak Çin'den yola çıktı

211
İngilizlerin koronavirüs önlemi tepki çekti

İngilizlerin koronavirüs önlemi tepki çekti

153
Koronavirüsün vurduğu Çin'den kazanan tek ülke Türkiye

Koronavirüsün vurduğu Çin'den kazanan tek ülke Türkiye

161
Deniz Akkaya'dan cinsellik açıklaması

Deniz Akkaya'dan cinsellik açıklaması

179
Elazığ'da yeni depremler

Elazığ'da yeni depremler

99
TSK'da resmi üniformada bere dönemi

TSK'da resmi üniformada bere dönemi

228
Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 259’a yükseldi

Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 259’a yükseldi

244
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir