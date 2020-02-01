Samsun'da heyelan sonrası 3 evin kapısı mühürlelendi

Arap Birliği, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini ve hiçbir şekilde dikkate alınmayacağını duyurdu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elazığ, afet bölgesi ilan edilsin." sözlerine cevap veren Süleyman Soylu, "Biz şehrin ekonomisinin ne olacağını düşünüyoruz." dedi.

Hindistan'ın en büyük şehri Mumbai'de polisler trafik ışıklarına koyduğu ses ölçerle kornaya çok basılan noktalarda kırmızı ışığın süresini uzatmaya başladı.

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Otomobille kadını kaçırmaya çalıştılar

Sancaktepe’de iki şahıs, bir kadını otomobile zorla bindirerek kaçırmaya çalıştı. Vatandaşlarına araya girmesiyle engellenen şahıslar, otomobil ile hızla uzaklaştı. İki şahıs da tutuklandı.