taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

Samsun'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Samsun'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, vatandaşlar salgınla mücadele kapsamında evlerinde kalarak tedbirler almaya devam ediyor.

Ramazan ayı ve koronavirüs nedeniyle de görevliler ihtiyaç sahibi ailelere yardım da bulunuyor.

RAMAZAN AYI BOYUNCA YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Samsun'da Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin aldığı karar doğrultusunda gıda yardımları vatandaşın evine kadar teslim ediliyor.

Kaymakam Zaman, yardımların Ramazan ayı boyunca süreceğini belirtti.

"BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI"

Koronavirüs nedeniyle iş yapamayan vatandaşlarında talepleri halinde Ramazan ayında ulaşmaya çalışacaklarını belirten Kaymakam Zaman, “ 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. ' anlayışıyla herkesin birbirine kol kanat germesi gerekiyor. Önemli olan toplumun kendi iç dinamikleri içerisindeki yardımlaşma anlayışıdır. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Devletin yapmış olduğu bu yardımlar, sosyal devlet olmanın gereği olarak gerçekleştirilmektedir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır." dedi.

Samsun'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

İlginizi Çekebilir
İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor
Sağlık Bakanı Koca, İsveç'te yaşayan ve korona testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken ve ailesinin yurda getirilmesi için ambulans uçak talimatı verdi.
Çorum'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı
Çorum'da merkeze bağlı Eşençay köyünde çıkan yangında bir ev yandı.
Ağrı'da istismarcı sıva ustası tutuklandı
Doğubayazıt'ta sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Moritanya ve Senegal'deki Türkler yurda getirildi
Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları, koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasının ardından, Türk Hava Yolları'nın özel seferiyle yurda döndü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı
Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı
34
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
115
Trakya semalarında UFO heyecanı
Trakya semalarında UFO heyecanı
179
Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli
Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli
154
İsrail'de Netanyahu protestosu
İsrail'de Netanyahu protestosu
44
Suya düşen serçenin hayatını kurtardılar
Suya düşen serçenin hayatını kurtardılar
14
Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri kaza yaptı
Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri kaza yaptı
24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir