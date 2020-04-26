Samsun'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, vatandaşlar salgınla mücadele kapsamında evlerinde kalarak tedbirler almaya devam ediyor.

Ramazan ayı ve koronavirüs nedeniyle de görevliler ihtiyaç sahibi ailelere yardım da bulunuyor.

RAMAZAN AYI BOYUNCA YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Samsun'da Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin aldığı karar doğrultusunda gıda yardımları vatandaşın evine kadar teslim ediliyor.

Kaymakam Zaman, yardımların Ramazan ayı boyunca süreceğini belirtti.

"BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI"

Koronavirüs nedeniyle iş yapamayan vatandaşlarında talepleri halinde Ramazan ayında ulaşmaya çalışacaklarını belirten Kaymakam Zaman, “ 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. ' anlayışıyla herkesin birbirine kol kanat germesi gerekiyor. Önemli olan toplumun kendi iç dinamikleri içerisindeki yardımlaşma anlayışıdır. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Devletin yapmış olduğu bu yardımlar, sosyal devlet olmanın gereği olarak gerçekleştirilmektedir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır." dedi.