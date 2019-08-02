Seattle kentinde motoru arızalanan KR2 tipi tek kişilik bir uçak, yoğun trafikte yola acil iniş yaparak, kırmızı ışıkta durmayı da ihmal etmedi.

İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bozüyük ilçesinde arı kovanından çıkarılan bir bal peteğinin üzerindeki ay yıldız şekli görenleri şaşırttı.

Bunaltan sıcaklar nedeniyle İstanbul halkı evden çıkamadı, sahil kenarları ve çay bahçeleri bomboş kaldı.

İstanbul en sakin gününü yaşadı

Güvenpark'taki saldırıda, patlayıcıyı temin eden PKK'lı terörist yakalandı.

Ankara saldırısı ile ilgili şüpheli yakalandı

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Pençe Harekatı gazisi alkışlarla karşılandı

Mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür'ü, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çok sayıda vatandaş ve protokol üyeleri karşıladı.