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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA | 02.08.2019 - 19:11..
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Ayhan D. yönetimindeki otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Tepecik mevkisinde Abdullah Öksüz'ün (77) kullandığı 57 AS 655 plakalı otomobil ile çarpıştı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Kazada sürücü Öksüz hayatını kaybetti, aynı araçtaki Hatice Şahin (59) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öksüz'ün cenazesi ise Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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