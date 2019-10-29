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Samsun'da iş yerine silahlı saldırı gerçekleşti

Samsun'da iki kişi, yeni açtıkları iş yerinde silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

İHA | 29.10.2019 - 01:43..
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Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'ndeki M.G. ile F.K. birlikte ortak olarak bir oto yıkama iş yeri açtı.

AÇILIŞTA SALDIRIYA UĞRADILAR

İş yerinin açılışının ilk günü pompalı tüfekle saldırıya uğrayan M.G. sırtından, F.K. ise bacağından yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı F.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da iş yerine silahlı saldırı gerçekleşti

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